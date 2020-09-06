台北市一名36歲張姓婦女，8月9日在臉書PO文「我的婆婆殺了我」，淚訴不堪承受婆婆多年言語霸凌，當天上午就被丈夫發現陳屍在家中，而娘家竟是看到流出的臉書貼文，才知女兒離世，此文引發上萬名網友留言怒喊「還她公道」。此事引起社會大眾關注，律師呂秋遠日前在臉書發文表示「要妥善處理婆媳關係，就是不要住在一起，還直白的問「老公死了嗎」？而他於昨晚再度在臉書發表他的看法。

律師呂秋遠在臉書表示，今年並非是宣統112年，更不是光緒146年，若有些觀念再不調整，只是緬懷過去的性別不平等，只能在心裡嘀咕「人生好難，因為老婆都不聽你的」。他認為社會已走到這，許多想法也許不是一下就可改變，但他仍有些建議想要提供給大家。

呂秋遠在臉書發表長文，要男女都必須檢視自己的觀念。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

他整理出幾個重點，給已組成家庭的男女參考。他指出千萬不要認為老婆「嫁到家裡」，這四個是錯誤的。他解釋沒有所謂的「嫁」，只有「結婚」；也沒有「到」，只有互相靠近。更沒有所謂的你家（夫家），只有你們兩個人的家；也沒有「裡」，只有一起。

他表示也千萬不要有她應該照顧你的爸媽，她沒有任何義務，再加上你也不會到她家侍奉她的父母，自己的父母自己負責，別把孝順外包，她是外，你的父母根本沒有養過她。再來一點呂秋遠也講到許多婚姻中會有的問題，婚後到底是該與公婆同住的好？還是在搬出來？他指出搬出來真的搬出來真的是最好，不僅可以避免自己變成夾心餅乾，除非天生神力，可以太座崩於面前而色不變，不然有時想保有中立，其實也很傷人。

再來，通常一段與婚後選擇與公婆同住後，對男方生活就是多了一個可以魚水之歡及分擔家務的人，而女人等同於重新投胎，適應各種新生活，他認為這責任不是一個男人承擔得起的。他更進一步指出，許多男人會用「疼」來形容自己的行為，他認為不需如此，彼此互相就好，她可以照顧你，你也要跟她一起成長。

他也提醒女性，婚前就應該與先生講明住哪，就連生小孩也要討論，別貪圖小孩有人顧，一昧地丟給婆婆。婚姻生活中的不快樂應一起努力、修補，若無共識，頂多就是打離婚或監護權訴訟，千萬別以尋短方式來報復對方，他坦言這通常報復不了誰，而且換一個環境、對象，說不定這些「病」都會不藥而癒。他進一步表示，若真的要走上尋短這一步，遺囑一定要寫好，沒遺囑財產一律歸老公及小孩，而娘家人就連想看妳的手機，都得簽借據，什麼也沒拿到。

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(中時新聞網)