行政院內政部與財政部合作推出「不動產移轉一站式服務」，今年9月1日起全台實施，台中市政府地方稅務局表示，民眾可透過線上系統查調地籍資料、線上辦理查欠作業，不僅節省往返稅務局及地政事務所的時間，也節省申領地籍謄本費用，便民、省錢又環保。

地方稅務局說，「不動產移轉一站式服務」可查調地籍、建物資料，並掃描上傳不動產移轉所需文件進行稅務申報。

經稅務局審核無誤後，民眾列印繳款書並繳費完成，即可直接檢附土地增值稅繳款書「辦理產權登記聯」，並連同其他登記應備文件，直接至地政事務所辦理移轉登記，省去至地方稅務局辦理完稅查欠作業的時間。

地方稅務局強調，去年3月台中開始試辦「不動產移轉線上查欠(完稅)」作業，截至去年12月，線上試辦件數計3,508件，占108年全國總件數42.27％，成績斐然。同年7月也與地政事務所合作，透過掃描條碼方式帶入稅務申報資料，讓地政人員線上查證，也讓民眾線上查詢辦理進度，歡迎民眾多加利用。

(中時 )