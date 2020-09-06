口罩國家隊加利科技進口大陸製口罩，再混充實名制口罩販售，引爆社會憤怒，負責人林明進5日以350萬元交保。媒體拍到林明進辦公室牆上掛著「發財秘笈」，一共5大箴言，詳述如何在疫情期間發大財，還扯出另一國家隊永猷，永猷出面駁斥，「絕對沒有說過發財秘笈這些話！」

林明進交保後，曾兩度現身加利八里廠，對於媒體追問不發一語，與先前嗆「最好被踢出國家隊」的態度判若兩人。媒體拍攝到林的辦公室，牆上掛著「發財秘笈」，洋洋灑灑寫了5大點：

1.當疫病發生時先停止出貨給舊客戶。

2.高價出給新客戶或末端使用者。

3.等疫情冷卻後無人購買時再回頭找老客戶。

4.只要報低價格同時安撫原本客戶即可重新合作。

5.等下波疫情爆發時再重施故技即可發大財。

林明進的發財秘笈，就掛在他辦公室牆上。（翻攝畫面）

這5點曝光後，網友更加氣憤，直呼林明進大發國難財。結果秘笈上又寫著「永猷銘言錄」；永猷為另一家口罩國家隊。逼得永猷負責人呂坤忠出面喊冤，強調絕對沒有說過發財秘笈那些話，他承認認識林明進，因兩人同為「台灣區不織布工業同業公會」會員，但不熟。

永猷並發表聲明，「永猷加入國家口罩隊，產線不眠不休製作，並全面配合政府徵收，以國家人民需求為優先。至於其他廠個人作為，就不方便多加評論。如繼續再有不實指控，我們將尋求法律途徑處理。」

無端遭牽連的永猷發表澄清聲明。（翻攝永猷臉書）

(中時新聞網)