台中市政府積極增加多元太陽光電點位，日前修正《台中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點》，將設置地點從市管公有廳舍屋頂擴大至市管公有建築物及其屋頂、公有土地，或其他依法可設置太陽光電發電系統場域，未來市立學校或公園的球場、停車場均納入該要點適用範圍，再提升大台中再生能源覆蓋率。

經發局指出，市府自102年即訂定《台中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點》，將市管公有廳舍屋頂設置太陽光電發電，以有效利用原有閒置空間，目前已超過260處公有房舍屋頂完成設置。

中市府擴大適用設置範圍，圖為台中神岡豐洲國小屋頂。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

經發局長張峯源表示，為持續改善空污問題及響應節能減碳政策，市府積極推動再生能源相關政策，並以市長盧秀燕「先公後私、先大後小」為原則，由機關帶頭設置太陽光電，引領企業及民眾參與。

張峯源說，修正要點後，未來學校風雨球場或公有停車場等，均可透過要點辦理設置太陽光電標租，讓學生可在優質的遮陽環境下運動，場域同時具有綠能發電功能。

另公有停車場設置太陽光電裝置，除維持既有停車效用，更可減少車輛曝曬及增加綠能發電用途，一舉數得；其他類別如規範可行，皆可藉由該要點辦理標租，增加各機關推動設置太陽光電彈性。

經發局強調，截至今年7月底，台中市太陽光電裝置容量約為295.2MW，目標111年達到353.3MW；此外，市府各局處也於「台中市政府低碳城市推動委員會」提出所轄場域光電KPI，積極在公有房舍或可行地點設置太陽光電；綠能屋頂全民參與計畫、訂定補助計畫等也持續進行中，歡迎各界踴躍加入設置太陽光電行列。

(中時 )