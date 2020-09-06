政府決定開放美豬美牛進口，而教育部則說營養午餐一律採用國內在地豬肉、牛肉等生鮮食材。對此，全國教育產業總工會今天發布新聞稿表示，現在肉類加工實品根本沒標示原料肉來源，如果午餐業者偷渡瘦肉精豬肉給學童吃，除了行政罰外，還應以刑法論罪。

全教產表示，教育部函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉等生鮮食材，形同宣佈學校禁用美國瘦肉精豬肉，但學校午餐的肉類加工品香腸、培根、漢堡肉、肉包、水餃、貢丸等，還是可能讓學童吃進去瘦肉精！

全教產主張，政府應該要求提供學生午餐團膳和食材的業者不得讓學童吃進瘦肉精，如果黑心偷渡瘦肉精豬肉給學生食用，除了課以行政罰之外，還要以刑法論罪，以杜絕黑心商人用美國瘦肉精豬肉讓學生食用！

全教產表示，日前政府可以動員行政和司法的力量對付混充大陸口罩的業者，當然更應該動員國家公權力懲治讓學童吃下瘦肉精豬肉的業者！保障校園學童吃的健康！

(中時 )