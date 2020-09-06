憑藉前役利用三分球絕殺塞爾提克氣勢，上季總冠軍暴龍6日在東區準決賽G4，全場投進17顆三分球，反觀塞爾提克只進7顆，暴龍終場100比93力挫塞爾提克，把東區準決賽戰局扳成2平，士氣如虹的暴龍，接下來G5將於8日開打。

上半場打完，雙方打成49比49平手，但到第3節，席亞卡、羅瑞、范維利特等暴龍球員火力全開，一度擴大領先到雙位數，反觀塞爾提克受制傑倫布朗狀態低迷，又提前陷入犯規危機，只能依賴塔圖、肯巴沃克兩人苦撐，情勢看來不妙。

來到末節，傑倫布朗總算在第10次三分出手把球投進，稍微燃起塞爾提克一絲反撲希望，打到最後57.8秒，塔圖完成三分打，塞爾提克還落後5分，但在最後32.6秒，塔圖被吹進攻犯規，接著阿奴諾比兩罰俱中，宣告塞爾提克輸球。

三分命中率成為此役勝負關鍵，暴龍三分球投44中17，命中率3成86，反觀塞爾提克投35中7，命中率僅2成，暴龍當然可以持續穩住領先局面，席亞卡23分、11籃板，羅瑞22分、10籃板，伊巴卡三分球4投全進、包辦18分。

塞爾提克以塔圖24分、10籃板表現較佳，肯巴沃克15分、8助攻，全場投18中4的傑倫布朗14分，儘管賽前傳出帥哥射手海沃德結束右腳踝治療，將於7日重返奧蘭多隔離賽區，可惜他不太可能重新上場，歸隊只是為了與隊友同在。

(中時 )