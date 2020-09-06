台中市政府新聞局主辦「紀動台中」成果展，5日在中山73影視藝文空間開展，新聞局副局長陳佳君與《食在逢甲》、《重回17》、《東海書苑》及動畫片《美好鞋奏曲》、《神行台中》、《阿狗逗陣去》等6部作品主創團隊揭幕，並舉辦特映會、映後座談及靜態展覽，讓觀眾一窺創作心路歷程，欣賞動人的在地故事。

開幕活動，新聞局特別邀請主創團隊成員分享創作心得，吸引許多觀眾踴躍提問，互動熱烈，讓6個創作團隊直呼過癮，直說台中人真的很熱情。期待透過展出，將一年多來的努力成果獻給市民朋友，歡迎越來越多的在地影像工作者加入台中影視創作行列。

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新聞局副局長陳佳君表示，市長盧秀燕十分重視台中影視產業發展，台中跟早期台灣電影產業的發展有高度淵源，台灣國際紀錄片雙年展及台中國際動畫影展，也都在台中這個城市孕育茁壯。

為延續影展能量，為城市留下珍貴美好的影像記憶，新聞局自去年啟動「大台中記事紀錄片拍攝計畫」及「台中動畫製作計畫」，遴選優秀團隊為台中創作，挖掘台中的在地故事及繪製動畫短片，未來新聞局將持續推動相關計畫，逐步累積在地影像創作，讓更多市民朋友看到不同的台中。

動畫片《神行台中》導演蘇俊旭說，當初在構思故事內容時，就思考如何表現台中在地人情味與地方特色，其中大甲媽遶境即是最能夠代表在地文化特色的活動之一，因此決定以媽祖為發想，敘述媽祖下凡抓妖除惡過程中，體現台中庶民生活的美好。

《美好鞋奏曲》導演姚江則在高美濕地木棧道看到遊客脫鞋得到靈感，透過旅人鞋子的視角，走踏出台中旅遊的恬適；《阿狗逗陣去》則在寵物狗與主人「你丟我撿」的日常中，啟動了一場奇幻狂想旅程，奔馳回憶台中大大小小的城市光景，展現多元、獨特的生活驚喜。

《東海書苑》製片許菀倩說，過去在台中求學時，深受台灣國際紀錄片雙年展的薰陶，感謝新聞局延續過往紀錄片雙年展的核心精神，透過台中在地文化連結，讓團隊有機會親身參與大台中記事。團隊此次以「東海書苑」為拍攝主題，紀錄貫穿台中三十年文化長流的一個特有聚落。

《重回17》則紀錄台中女中一群在職場、家庭的校友女力們，在百年校慶前組成橫跨57屆共358人的「儀隊回娘家祝壽團」，從籌組、練習到表演共21個月，點點滴滴，不只熱血，更是笑淚交織。

導演林珮霖同時也是紀錄片中的表演者，座談會中分享熱血女漢子背後的各種小故事，特別感謝盧市長和新聞局臉書粉專「漾台中」的分享，讓更多人能夠看到《重回17》。

另外，《食在逢甲》選擇台灣中部最大的夜市商圈為拍攝主題，有別於過往其他影片多紀錄夜市美食，導演楊易以從小在逢甲夜市附近的生活經驗，挑選三位夜市攤商，描繪其經營創業過程，讓觀眾看到夜市繁華背後的樸實與堅持。

「大台中記事紀錄片暨台中動畫製作計畫成果展－紀動台中」自即日起至10月12日，於台中首座藝術電影放映空間「中山73影視藝文空間」舉辦，活動免費且提供限量珍藏明信片。9月19日、9月26日、10月9日、10月10日下午5時至6時20分將進行主題放映活動，即日起開放免費索票入場，歡迎有興趣民眾踴躍參加。

(中時 )