民進黨政府日前宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬，以及30月齡以上的美牛，引發不小民怨！日前又爆出口罩國家隊加利公司從大陸進口非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，對此，前國民黨立委孫大千認為，若連口罩國家隊都可以有無良廠商企圖魚目混珠，民進黨政府憑什麼保證，未來的進口商人和食品業者當中不會有害群之馬，企圖瞞天過海呢？他更痛批政府「可笑」。

位於新北市八里區的口罩國家隊「加利科技公司」遭踢爆，以陸製口罩「魚目混珠」台製口罩，老闆林明進日前激動表示「以國家隊為恥」，這番話引來總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及相關部會跳出來重批。

孫大千則在臉書指出，如果連口罩國家隊都可以有無良廠商，企圖魚目混珠，那麼民進黨政府憑什麼保證，未來的進口商人和食品業者當中不會有害群之馬，企圖瞞天過海呢？他說民進黨政府因為屈服在美國老大哥的壓力之下，開放美豬、美牛進口，現在正展開兩階段的危機處理，包括一、不斷對外宣示政府將會嚴格把關的訊息，期待可以平息怒火。二、衛福部動員醫療體系粉飾太平，洗腦台灣人民，只要不吃過量對身體無害。

孫大千說可笑的是，若連幾十家口罩國家隊的成員，政府都管理不好，未來面對成千上萬家的肉品進口商和食品餐飲業，民進黨要如何讓台灣人民相信，不會有漏網之魚，闖關成功呢？更重要的是，衛福部至今仍然不敢回答國人，少量食用瘦肉精會不會對人體造成傷害？瘦肉精在人體內會不會累積而造成其他病變？依照衛福部的邏輯，難道只要不會吃死人，半死不活都沒關係嗎？

(中時新聞網)