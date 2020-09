美國著名私校喬治華盛頓大學女教授克魯格坦承假冒黑人身分多年,自己其實是猶太裔白人。

美國著名私校喬治華盛頓大學(George Washington University)一名白人女教授謊稱是非裔多年,包括北非黑人、非裔美國人、以及布朗克斯區的加勒比海裔黑人等3種身分,她日前揭露自己的謊言,學校已將她停職進行調查。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,美國喬治華盛頓大學非洲暨拉丁美洲研究系(African and Latin American studies)副教授克魯格(Jessica Krug)3日在社群媒體「Medium」發文自白,自己多年來對外宣稱是「北非人、非裔美國人、來自紐約布朗克斯區的加勒比海裔黑人」的說法全是謊言,她實際上是一名來自於堪薩斯市(Kansas City)的猶太裔白人。

針對克魯格突然揭露自己的謊言,她所屬的學院4日發布聲明宣布,克魯格本學期將暫停授課、接受學校調查。聲明指出,「我們坦承這個情況對社區、學生、學院、教職員、以及畢業校友帶來痛苦」,「我們將嚴肅看待這起事件,並且支持我們的社區。」

另據《紐約郵報》(New York Post)報導,克魯格在3日的告白文中表示,成年後的大部分時間裡,每一個舉動、每一個她所建立的關係都建立在謊言之中,「我迴避了作為一名堪薩斯市郊區猶太白人小孩的生活經歷,並且假冒各種我無權聲稱的黑人身分:首先是北非黑人,再來是非裔美國人,接下來是布朗克斯的加勒比海裔黑人,我將我的生活建立在暴力的反黑人謊言之上,我呼吸的每個瞬間都在說謊。」她砲轟自己不是文化狂熱分子,而是「文化寄生蟲」。

克魯格也在文章中說明,童年遭遇的創傷可能是她多年來持續假冒身分的原因,她說青少年時期為了逃避創傷,只能逃離家鄉搬到新地方,並且以新身分重新開始,不過克魯格也強調,她沒有要奢求他人原諒,或是合理化自己的錯誤,她說自己「已無處可逃」,親手終結掉這個她沒有權利生活的身分。她在文中痛罵自己是「懦夫」,「你們絕對應該封殺我,我也一定封殺我自己。」

克魯格具有博士學位,並且著有一本探討非洲政治、文化與移民社會的學術著作《逃犯的現代性:基薩馬與政治自由》(Fugitive Modernities:Kisama and the Politics of Freedom,暫譯),多年來她自稱是非洲政治、思想、文化實踐以及非洲移民領域的歷史學者。

(中時新聞網)