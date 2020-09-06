美國著名私校喬治華盛頓大學女教授克魯格坦承假冒黑人身分多年，自己其實是猶太裔白人。

美國著名私校喬治華盛頓大學（George Washington University）一名白人女教授謊稱是非裔多年，包括北非黑人、非裔美國人、以及布朗克斯區的加勒比海裔黑人等3種身分，她日前揭露自己的謊言，學校已將她停職進行調查。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國喬治華盛頓大學非洲暨拉丁美洲研究系（African and Latin American studies）副教授克魯格（Jessica Krug）3日在社群媒體「Medium」發文自白，自己多年來對外宣稱是「北非人、非裔美國人、來自紐約布朗克斯區的加勒比海裔黑人」的說法全是謊言，她實際上是一名來自於堪薩斯市（Kansas City）的猶太裔白人。

針對克魯格突然揭露自己的謊言，她所屬的學院4日發布聲明宣布，克魯格本學期將暫停授課、接受學校調查。聲明指出，「我們坦承這個情況對社區、學生、學院、教職員、以及畢業校友帶來痛苦」，「我們將嚴肅看待這起事件，並且支持我們的社區。」

另據《紐約郵報》（New York Post）報導，克魯格在3日的告白文中表示，成年後的大部分時間裡，每一個舉動、每一個她所建立的關係都建立在謊言之中，「我迴避了作為一名堪薩斯市郊區猶太白人小孩的生活經歷，並且假冒各種我無權聲稱的黑人身分：首先是北非黑人，再來是非裔美國人，接下來是布朗克斯的加勒比海裔黑人，我將我的生活建立在暴力的反黑人謊言之上，我呼吸的每個瞬間都在說謊。」她砲轟自己不是文化狂熱分子，而是「文化寄生蟲」。

克魯格也在文章中說明，童年遭遇的創傷可能是她多年來持續假冒身分的原因，她說青少年時期為了逃避創傷，只能逃離家鄉搬到新地方，並且以新身分重新開始，不過克魯格也強調，她沒有要奢求他人原諒，或是合理化自己的錯誤，她說自己「已無處可逃」，親手終結掉這個她沒有權利生活的身分。她在文中痛罵自己是「懦夫」，「你們絕對應該封殺我，我也一定封殺我自己。」

克魯格具有博士學位，並且著有一本探討非洲政治、文化與移民社會的學術著作《逃犯的現代性：基薩馬與政治自由》（Fugitive Modernities：Kisama and the Politics of Freedom，暫譯），多年來她自稱是非洲政治、思想、文化實踐以及非洲移民領域的歷史學者。

文章來源：Jessica Krug, the George Washington University professor who lied about being Black, will not resume teaching this semester
文章來源：Professor Jessica Krug admits she lied about being black: ‘I cancel myself’

(中時新聞網)

#黑人 #非裔 #白人 #大學教授 #美國