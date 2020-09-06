迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》4日正式上映，在台灣票房就創下佳績，但沒想到好票房竟讓台灣網友大崩潰，直呼太扯，說好的抵制呢！對此，有另外一派網友直言，電影就電影，為啥要搞意識型態，說要抵制《花木蘭》的，怎不聯合抵制迪士尼？

臉書粉專「台北票房觀測站」5日發布電影票房排行，粗估全球各大電影在台北4日的單日票房。第一名不意外為近來最夯的電影《天能》，第二名為剛上映的《花木蘭》，第三名則為《馗降：粽邪2》。

不少台灣網友得知《花木蘭》票房成績第二名，驚呼表示不敢置信，更有網友崩潰表示，「真不愧是選出柯文哲的台北人阿」、「花木蘭還有兩百多（萬）」、「你的消費習慣造就了一個社會與價值啊啊啊」、「說好不看怎麼第一天就衝到200多萬」、「竟然還有200多萬的票房？！抵制到底。免費也不看」、「不愧是中華台北」、「所以台灣人就是抖M啊」、「到底是誰去看花木蘭啦腦包耶」、「花木蘭可以有第二名，台灣真的沒救了」、「傻眼，還一堆人去看花木蘭是怎樣啊」！

網友留言。（摘自台北票房觀測站臉書）

但也有網友認為，「看個電影也要搞意識形態，怎不乾脆一起聯合抵制迪士尼」、「你們抵制你們的，花木蘭依舊拍得很好，其他沒那麼政治狂熱的一般民眾依舊會買單去看(今天去中型戲院看最早場的全滿)，如同神奇寶貝劍盾版一般」、「除了泛中派以外，政治無感的人其實比想像中多」、「一直笑人家玻璃心然後幹一樣的事，笑人家不自由然後鼓吹抵制譴責去看的人？？抵制又怎麼了，人家錢多人多市場大就是不怕阿」、「我是上來看一堆智障1450崩潰的」！

據綜合媒體報導，去年香港反逃犯條例引發香港人民上街抗議，造成嚴重警民衝突。主演《花木蘭》的劉亦菲因為在微博挺港警，引起台港網友不滿，在網路發起「BoycottMulan」的抵制電影運動。

(中時新聞網)