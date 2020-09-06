出身「美女國度」白俄羅斯的女星瑪格麗特，早期成為綜藝大哥大張菲的節目班底之一，深受菲哥寵愛，被瘋傳跟菲哥之間有情愫，是著名「菲女郎」之一，而瑪格麗特在台灣發展多年，難免有病痛，最近她上節目，分享有一陣子皮膚過敏，求助皮膚科竟被開了安眠藥，沒想到她回診時，做出了讓醫生傻眼的要求。

瑪格麗特近日作客《醫師好辣》，分享自己的就診經驗，透露有陣子皮膚過敏，有試著以外用藥的方式溫和緩解，但是擦了藥都沒用，最後還是求助皮膚科，看了相當多位醫生，要服用的口服藥高達10到15種，甚至有一位醫生，開了安眠藥給她。

瑪格麗特看皮膚科，卻被開了安眠藥，但其實很合理，該名醫師認為她的皮膚一直無法恢復穩定，很可能是睡眠不好導致沒能讓身體好好修復，只是沒想到瑪格麗特在治好皮膚之前，先對安眠藥成了癮，回診時跟醫生說其他的藥物她不要，「我只要那個小的(安眠藥)多一點」。

在場醫生來賓聽了表示，安眠藥確實能有效改善睡眠，但長期使用卻有危機，就是腦部會對藥物會接受疲乏，導致要吃更重的劑量才能發揮相同的效果，成癮就是這樣來的，而瑪格麗特的案例，讓胡瓜一聽，也認為她當下是開始追藥了。

(中時新聞網)