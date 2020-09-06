20200905中天新聞 撿到還是侵占？ 相約公園還皮夾遭8打1圍毆

花蓮縣一位勞姓男子在4日遺失錢包，調閱監視器後才發現被一位葉姓男子撿走，兩人相約5日凌晨於北濱公園見面。未料，葉男卻空手赴約，兩人隨即爆發激烈口角，隨後葉男被勞男及7餘友人圍毆爆打。警方到場後，雙雙將其移送法辦。

據悉，19歲的勞姓男子4日在中正路上便利商店遺失錢包，錢包內放有4000元現金、證件及金融卡。他心急想找回失物，經調閱監視器後發現被一位葉姓男子拾獲，他聯繫上葉男後，2人相約5日凌晨在北濱公園返還錢包。

5日凌晨時勞男帶著7位友人一同赴約。孰知，葉男卻空手前去，勞男相當不開心，兩人隨即爆發激烈口角。勞男更偕同7位同行友人，8打1瘋狂對葉男拳打腳踢，警方獲報後隨即出動10多名警力支援。

花蓮分局副分局長劉永鑫則表示，兩人因洽談錢包歸還事宜而爆發口角。而葉男拾獲錢包未立刻歸還的行為構成侵占罪，勞男則因動手打人慘遭傷害罪起訴。並提醒民眾若拾獲遺失物，建議盡速送到警局，以免造成不必要的糾紛。

(中時新聞網)