大陸國家衛健委周日（6日）公布，大陸新增10宗新冠肺炎境外輸入病例，包括廣東及陝西各3宗，上海2宗，福建及甘肅各1宗；另新增17名境外輸入無症狀感染者。截至目前，累計85,122宗確診病例，4634人病亡，現有186宗確診個案。大陸2間企業研發的3款新冠肺炎疫苗，已進入第3階段臨床測試，最快於年底上市，預計每年可以生產出6億劑疫苗。

據報導，新冠肺炎疫苗由國藥集團中國生物，以及科興控股生物技術有限公司研發。其中由國藥集團研發的滅活疫苗，已在阿聯酋、巴林、秘魯、摩洛哥、阿根廷等國家和地區展開臨床試驗，至今已有5萬人接種測試。該集團在北京及武漢兩個生物製品研究所，分別興建高等級的疫苗生產車間，每年合共可生產3億劑疫苗。

由科興控股生物技術有限公司研發的滅活疫苗「克爾來福」，目前在巴西、印尼等多個國家展開臨床研究，疫苗生產基地已建設完成，產能可達每年3億劑以上。

(中時 )