苑裡140縣道、苗43線路口６日凌晨２點半，洪姓駕車疑因精神不濟，擦撞路邊電桿，再撞上停在路邊的小客車及警方監視系統，向前滑行了20公尺才停了下來，兩車撞毀嚴重也釀車上兩乘客受傷，送醫後無大礙。警方調查洪男酒測值0.5，案由將詳細釐清處理。

警方調查，37歲洪姓男子駕駛白色小客車，載著7歲女兒與25歲鄭姓友人，凌晨從豐原唱歌返家，行經苑裡鎮140縣道、苗43線路口，突然失控擦撞電桿，並猛力撞擊停在路邊的紅色小客車，以及警方路口監視器控制系統，並向前滑行了20公尺才停下來，車體零件、碎片散落四處，油漬也遍及路面。

遭撞車輛嚴重損毀。（讀者提供／何冠嫻苗栗傳真）

洪男等人自行下車脫困，洪男右手臂骨折，酒測值0.5，鄭男身上多處擦傷，洪姓女童則胸部瘀傷，幸送醫無大礙，全案由警方進一步調查釐清。

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(中時 )