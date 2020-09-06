一段婚姻中最重要的信任和忠誠，但若遭枕邊人和親妹妹背叛是多麼痛心的事。資深媒體人楊皓如登上節目分享人妻遭背叛的心酸故事，她透露這位人妻找妹妹到自己公司上班，未料卻是引狼入室，遭老公和妹妹背叛，而姊妹的老母親事後還出面向姐姐下跪，並替小女兒求情「妹妹不是故意的」。

楊皓如近日登上節目《醫次搞定》分享特殊案例，表示友人和老公一起創業，夫妻齊心把事業做大，人妻還找妹妹到公司幫忙，事業上軌道後夫妻倆還連懷4胎，人妻因此都在家相夫教子，很少到公司。

未料，妹妹有天卻態度180度大轉變，對姐姐頤指氣使，先是指姐姐不懂公司事務，妹妹甚至開口教訓：「妳老公這麼忙，回家跟他吵什麼吵」，楊皓如表示，姐姐雖然覺得奇怪，但礙於姊妹關係，也就一直忍氣吞聲。

直到有一天，人妻收到車險，但車主的大名竟是妹妹，她氣炸質問老公，人夫眼見紙包不住火，才向老婆承認，這段時間和小姨子搞在一起，沒想到東窗事發後，妹妹態度依舊囂張，還向姐姐嗆聲，公司事情都是她在處理「我也沒有吵名份，拿台車又怎樣。」

而姊妹的母親得知此事時，還出面向大女兒下跪，並替小女兒求情「妹妹不是故意的，姊妹不要這樣子」，這位人妻是看在長輩的面子上才沒離婚。

【完整版】醫次搞定 - 【人妻的三道陰影 婆婆、婚變 還有...？】 20200829

(中時新聞網)