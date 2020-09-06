捷運（MRT）有準點、安全、便捷、乾淨等特點，許多台北人通勤的大眾交通工具，不過你知道哪個捷運站最陰森嗎？資深媒體人最近帶著新書《我的神鬼靈療傳奇》到丹妮婊姐、小賴、紀斯豪主持的YouTube「綜口味娛樂」宣傳，他直指松山機場捷運站最陰，每天晚上12點甚至要發出一班空車專載陰界朋友。

馬西屏直言，地鐵、隧道和地下室都是相對陰森的地方，當年為了蓋松山機場，挖了不少別人的祖墳，靈體都留在那邊，等到捷運站蓋好後，祂們就會在下面。

馬西屏更爆料，松山機場捷運站試車的時候，每天晚上12點一定會出動一台空車走一遍，「那部車專門帶好兄弟好姐妹」，當年第一次試車還發生過靈異事件，試車時櫃台人員問副控室：「為什麼不關車門走了？」居然收到「螢幕上看到全車都坐滿人了」的回報，但明明車廂是空的，令人聽得不寒而慄。

除此之外，馬西屏也指出過河的捷運最陰森，「過河就是過陰陽界，人的情緒都會受到干擾」，像是江子翠到龍山寺站也有符合，還舉出鄭捷當年犯案的地點也恰好在該地，小賴也說：「那邊我自己坐也不太舒服。」

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(中時新聞網)