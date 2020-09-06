把心愛倉鼠放博愛座佔位，被老人碎念還動手要撥開，少女抓狂爆打後哭著跑開

大眾交通工具的博愛座，時不時會引發「世代糾紛」，5日台鐵區間車上再度爆發老年人與年輕人因博愛座發生糾紛，原因竟是年輕女把寵物鼠籠放在博愛座上，一名白鬍老翁與年輕女爆發口角，最後甚至因爭搶鼠籠發生肢體衝突，嚇壞坐在博愛座上的婦人與嬰兒，一旁乘客也趕緊拉開兩人勸架。

一名網友在臉書社團《爆料公社》貼出一段影片，表示事件發生時間是9月5日傍晚5時25分左右，發生在南港往汐科站的區間車上。一名年輕女在博愛座放了一個小籠子，裡面應該是倉鼠之類的寵物，而她自己則是站著。

一名留著白鬍子的老翁開始碎碎唸並質問「為什麼博愛座要放寵物？」、「寵物有買車票嗎？」，年輕女回嘴罵：「神經病管閒事」。

老翁一聽更氣、罵更兇，稱年輕女對他公然侮辱，兩人就在博愛座前互罵對峙，博愛座另一個座位上是一名抱著嬰兒的婦人，看著兩人吵架表情驚嚇。

之後老人動手拿起寵物籠，年輕女見狀立刻伸手爭搶，還激動揮拳推擠，火爆場面嚇壞一旁乘客，發出「欸欸欸欸」驚呼聲，並立即上前拉開兩人。最後年輕人哭著逃走，老年人則一直大聲喊：「一起下車找台鐵警察處理啊！」。

這段影片引發網友熱烈討論，不過大部分人認為「不管是不是老人，寵物本來就不可以佔位子，女方的確先公然侮辱，又主動打人，我看輸面很大」、「我覺得跟世代糾葛沒關係，為什麼要放倉鼠啊…？」、「不知那倉鼠是腳斷了？老倉鼠？懷孕倉鼠？」「倉鼠表示無辜....主人很有事！」

更有網友表示，台鐵明明就有規定要帶寵物，要關好在籠子裡，並放置在座位下，如果要佔用位置，請照章買票。

有網友說「動手用別人的寵物誰不會抓狂呀？」「看到老人動手要動人家的寵物，就覺得他活該被打，覺得剛好而已⋯⋯」但隨即就被人釘回去：「年輕人就不能自己拿著倉鼠嗎？放在椅子上是怎樣？就算不是博愛座不給你坐，我相信也會有人說的，還罵人神精病，很有事吧！」、「Po 文者自己都有說了【老爺爺有說位置不是給寵物坐的，年輕人罵他神經病管閒事】，老爺爺才開始爆怒甚至推籠子，如果年輕人不罵神經病並把籠子拿起來，我想衝突是不會爆發的吧！」、「這次跟博愛座誰優先座沒關係，這是教養，還有腦子出問題。」。

(中時新聞網)