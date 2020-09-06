近來台灣與美國互動頻繁，長期研究美中台局勢的總體經濟學者吳嘉隆直言，美國支持台灣，是為了自己的國家利益，但他認為，目前美國的作為都還不夠明確，最明確的支持方式就是與台灣恢復正常邦交。

吳嘉隆在臉書表示，台灣對美國提供足夠重大的利益，讓美國有動機來支持台灣，這就是台灣的策略，台灣人不會直接說出來，但這就是台灣人藏在心中的「戰略共識」。

吳嘉隆也PO出上節目的片段，內容提到，相對其他國家，台灣提供地緣政治利益、半導體產業利益，還有共同意識形態與價值的利益等3大利益，所以美國不只要支持台灣，且要表達出這個支持是有持續性、堅定不移的，最明確的方式就是跟台灣恢復正常邦交，且重新恢復共同防禦條約，然後在台灣駐軍，要做到這個程度，才是對台灣最明確的支持。

吳嘉隆觀察認為，美國會引誘大陸出手，當大陸對台灣的壓力上升，美國就有理由在台灣加碼，若大陸對台灣的武力威脅增加，那美國對台灣的支持，肯定要釋放出一個很強烈的訊號，那時候美軍就直接介入台灣，以具體行動來對大陸的軍事冒險產生嚇阻作用，這是美國戰略所必須的，也保障日本的國家安全，同時也對東南亞發出號召。

(中時新聞網)