新北市貢寮區龍洞岬步道三支礁岩處發生釣客落海事件，出動30名消防人員到場搜救，由於風浪太大船艇無法下水，目前由重裝潛水人員前往搜救，並與海巡署及空勤總隊聯合搜索。

龍洞岬步道三支礁岩處發生釣客落海事件，出動30名消防人員到場搜救。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

據了解，釣客為62歲鍾姓男子，來自新北市蘆洲區，穿著灰色上衣、長褲，疑似失足落入海中，目前由海巡署第2岸巡隊龍洞安檢所、新北市消防局第6大隊，以及和美消防分隊搜救中。

(中時 )