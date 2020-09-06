男釣客龍洞岬步道落海 警消搜救中 09:502020/09/06 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龍洞岬步道三支礁岩處發生釣客落海事件，出動30名消防人員到場搜救。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市貢寮區龍洞岬步道三支礁岩處發生釣客落海事件，出動30名消防人員到場搜救，由於風浪太大船艇無法下水，目前由重裝潛水人員前往搜救，並與海巡署及空勤總隊聯合搜索。 龍洞岬步道三支礁岩處發生釣客落海事件，出動30名消防人員到場搜救。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 據了解，釣客為62歲鍾姓男子，來自新北市蘆洲區，穿著灰色上衣、長褲，疑似失足落入海中，目前由海巡署第2岸巡隊龍洞安檢所、新北市消防局第6大隊，以及和美消防分隊搜救中。 (中時 ) #搜救 #貢寮 #釣客 #龍洞 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 神秘女子遞小卡慰問 盼插頸消防員平安 11:082020/09/03 社會 南投女童遺體腐敗難辨識 鎖定凶嫌多人涉案 19:132020/09/03 社會 魏德聖林佳龍對談 台灣400年文化印象 21:412020/09/04 生活 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 16:542020/09/03 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 16:552020/09/03 財經 山域搜救巧遇2大2小台灣黑熊家族覓食 珍貴影片曝光 21:422020/09/04 萌寵 雄獅環島遊輪「類出國」 4縣市首長站台相挺 15:112020/09/03 旅遊 離開10分鐘浴室門被「加裝狗洞」汪星人無辜探頭：去哪了 20:222020/09/04 萌寵 搜救犬「林志玲」離世 曾揪出華山分屍案兇手 09:252020/09/03 萌寵 騎士撞電桿跌水溝昏迷 消防員溝中緊急CPR 09:432020/09/03 社會 社會熱門新聞 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 驚見老公摸女「下面」 還直播「大姨媽到訪」妻子崩潰 - 社會 人夫偷吃人妻小三要「一起高潮」幼兒目睹當抓耙仔揭姦情 - 社會 彰化男騎重機找台中女友 卻慘撞號誌桿 內臟噴出現場死亡 - 社會 阿羅哈國1行駛中 女開安全門跳下遭後車輾斃 母驚：她說上廁所 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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