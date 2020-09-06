澳洲雪梨驚傳一起駭人驚悚的性侵案，一名18歲少女參加學校舞會後，叫了Uber回家，但卻因為上錯車而載到荒郊野外性侵，慘遭3人輪姦，長達14小時，不僅如此，嫌犯還在強制餵食安非他命等各種毒品。

據綜合外媒報導，事件發生於2016年澳洲雪梨，18歲少女於學校舞會上喝得意識不清，所以選擇叫Uber返家，而此時有一名名叫慕達發的男子，說服她自己就是Uber司機，少女不疑有他的上了車，途中幕達發在車內慘遭性侵外，隨後又被載往一處郊區的房子，再次慘遭幕達發兩名男性性侵，兩人輪姦多次，囚禁時間長達14小時，不僅如此，嫌犯為了讓她能夠「更加聽話」，強行餵食安非他命、輪姦藥等非法藥物。

少女慘遭性侵後，她逃到一間房間內，撥打電話向朋友求救，隨即逃跑，直到她在700公尺外，遇到一輛警車後，才結束這可怕的經歷。警方展開調查，但發現主嫌幕達發已搭機逃往國外，另兩名嫌犯則是依照性侵、監禁等罪名起訴，遭判刑24年及26年有期徒刑。

少女向警方透露，她雖在舞會上飲酒後有點不勝酒力，但仍有些意識，期間她曾向嫌犯要求，「起碼戴上保險套」，但嫌犯並無理會，事後少女也進行驗傷，發現身上多達19個傷口。而當地警方也提醒，若是飲酒後請家人或是信任的友人，接送返家是最安全的選擇。

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(中時新聞網)