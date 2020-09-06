為持續強化校舍耐震能力，教育部國教署向行政院申請公共建設預算，今年至2022年期間將再投入166億元改善1326棟，完成改善計畫的最後一塊拼圖。

台灣位於地震帶，隨時面臨地震的威脅。教育部自98年起即超前部署，全面辦理校舍耐震力健康檢查，並改善耐震力不足校舍，至去年底已累計補強6526棟。

基隆市暖暖國小暖德樓-補強後。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部國教署指出，經歷921地震後，政府為掌握全國校舍狀況，透過耐震評估針對1999年(含)以前校舍進行全面健康檢查，確認耐震能力，並逐年編列經費改善。

為加速改善速度，在蔡英文總統及行政院支持下，教育部國教署自2017年至2019年推動學校校舍耐震能力及設施設備改善計畫，辦理1956棟補強及拆除重建工程，而在歷經2018年2月6日及2019年4月18日花蓮震災，震央附近學校校舍建築物主要結構皆未受損，也更足以驗證政府對於學校校舍耐震能力改善之目標與能力。

考量部分學校校舍耐震能力仍待改善，教育部國教署今年持續推動公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(2020-2022年)，預計用3年期間再完成1326棟，屆時全國公立高中以下學校皆可達內政部耐震規範，師生安全將更有保障。

基隆市暖暖國小完成校內暖學樓及暖德樓結構補強，確保校舍耐震安全；另校方也趁補強機會重新修復兩棟屋頂破損的防水層，並透過全體同仁參與討論，將兩棟校舍原本黑白色系的外牆及各層樓牆面作一系列的色彩調配，補強完工後校園煥然一新。

彰化縣大村國中執行結構補強後也表示，校舍補強工程的意義在於師生在校內的耐震安全性有所保障，透過補強工程讓校舍更加安全以外，外觀也透過補強修繕的維護，讓校舍看起來更為乾淨明亮整潔。

教育部國教署表示，透過先後2期校舍耐震能力改善計畫，用6年時間提升公立高中以下學校校舍耐震能力，並透過此契機，重新美化校舍外觀及配置建築色彩，讓師生在更安全舒適的校園環境中，放心教學與學習。

(中時 )