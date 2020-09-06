就在東區龍頭公鹿處於0比3落後的淘汰邊緣，卻又迎來最負面的消息！根據《紐約時報》資深記者史坦6日爆料，前役首節就扭傷腳踝的「字母哥」阿提托康波，7日開打的東區準決賽G4竟被列為出賽存疑，也就是只有5成機率可以上場。

阿提托康波是在東區準決賽G3首節就不小心扭傷腳踝，卻仍撐完了整場比賽，貢獻21分、16籃板及9助攻的準大三元，但在他離開球場時，被不少媒體記者目睹他是一拐一拐走出去的，也讓公鹿提前遭到熱火橫掃出局的機率越來越高。

攤開阿提托康波前3場東區準決賽的個人數據，當他在場上，公鹿場上正負值竟是負34，位居全隊最低，更誇張的是他的跳投命中率僅有1成88，因為他大部分的兩分球都靠灌籃取分，罰球命中率也只5成41，整體表現確實不太理想。

畢竟在NBA歷史中，從未有任何球隊能在季後賽系列戰從0比3落後逆轉，就算阿提托康波G4出賽存疑，可能只是一顆「煙霧彈」，可是公鹿想要連贏4場演出大逆轉，幾乎已經不可能，他們現在只能想著避免慘遭橫掃命運就不錯了。

(中時 )