時序還在夏天，竟有秋天感？今晨低溫在新竹、苗栗山區，出現19.5度；台北等都會區清晨也明顯轉涼，原來都是海神颱風造成的！海神挾強颱之姿北上，外圍環流帶來微弱東北風，屬「秋涼偽陽性」，接下來就會恢復夏季天氣了。

6日、7日兩天早晚都像秋天，日夜溫差特別大。中央氣象局表示，今各地高溫32至35度，清晨和入夜後，低溫驟降至23度左右，「體感覺得特別涼」。究其原因，海神颱風搞的鬼！

氣象局長鄭明典表示，海神結構紮實、環流龐大，北上過程因逆時針旋轉，颱風西側會吹北風，受地球自轉影響成了東北風，東北風南下，形成這兩天偏涼的主要原因，等颱風走遠，自然會恢復典型夏季天氣。

周一（7日）有短暫空檔，周二（8日）改吹南風，水氣稍微增加，局部地區中午過後有短暫雷陣雨。周三（9日）開始受低壓帶影響，降雨範圍擴大，各地降雨機率提高。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，周二起大氣不穩定，周四（10日）至周六（12日）水氣多，各地有短暫陣雨或雷雨機率。

(中時新聞網)