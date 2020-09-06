口罩國家隊加利科技拿大陸製口罩當實名制口罩販售惹眾怒，也引發實名制口罩並非全是台灣製的疑慮，Yahoo奇摩購物中心將在上午11點開賣摩戴舒醫用口罩，有眾所矚目的粉色，以及綠、藍三種款式。

全聯福利中心明天將開賣中衛口罩5入裝，有月河藍+黑、深丹寧+炫霓紫、潮橘+黑共4款顏色隨機，接著周二PChome24h將在下午3點開賣中衛醫療口罩新色「炫綠」搭配舒怡安酒棉濕巾的組合，各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●Yahoo奇摩

Yahoo奇摩今天上午11點開賣摩戴舒醫用口罩粉紅色、綠色、藍色三種，一盒50片裝售價349元，以及匠心兒童3D立體醫用口罩S藍色，50片340元，另外賣場還有販售淨新、艾可兒、宏瑋、環保媽媽、台灣國際生醫品牌的醫用口罩。

●全聯福利中心

全聯周一(7日)開賣「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包」5入，附贈收納袋，顏色有月河藍+炫綠、月河藍+黑、深丹寧+炫霓紫、潮橘+黑共4款，顏色隨機出貨，每人限購1包每包售價149元，售完為止，限台北市指定107家門市販售，開賣時間以各門市開門營業時間為準。

●PChome24h

PChome24h周二(8日)下午3點開賣中衛醫療口罩新色「炫綠」1盒30入，搭配舒怡安酒棉濕巾2盒的組合，售價518元，強調此為預購商品，出貨時間為9月9日9至9月16日，每人限購1組。

(中時新聞網)