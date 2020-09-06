天使隊卓奧特生涯300轟。（MLB臉書）

前役才敲出生涯第299轟，天使「神鱒」卓奧特(Mike Trout)6日對戰太空人的3局下達陣第300轟，刷新隊史紀錄。先前的299轟紀錄保持人為生涯14年都效力天使的山姆恩(Tim Salmon)，他一直等待著這一刻。

山姆恩說：「這個紀錄持續了20年又18天、3小時37分，誰知道呢？其實在天使給卓奧特簽下長約的時候我就知道了，除非他轉隊，不然肯定會破紀錄的，他毫無疑問是現在最優秀的球員，亦是史上最優秀的球員之一。是時候把火炬傳給下一代(天使)家族成員了。」

即使不算全壘打，卓奧特3年前已經成為隊史貢獻最高的選手，原本是在天使投了14季的芬利(Chuck Finley)。芬利累積的勝利貢獻值(WAR)有51.8，但卓奧特去年已經衝破70大關(只用了9季)，這個數字已經壓過一大票名人堂球星。

大聯盟官網製作了「60秒看完卓奧特300轟」的影片，他的揮棒動作像翻書一樣令人看得眼花瞭亂。卓奧特29歲又29天，第11年輕的300轟打者，也是現役球員第11位，花費1235場是史上第18。在今年的縮水球季，卓奧特36場敲出15轟，暫居美聯全壘打王。

(中時新聞網)