加利口罩遭爆使用大陸口罩，改標後混充國家隊實名制口罩流入市面。(示意圖/達志影像)

加利口罩遭爆使用大陸口罩，改標後混充國家隊實名制口罩流入市面，引發民眾譁然，有民眾到藥局更換，沒想到一抽出信封竟看到意外驚喜，直呼：「有安慰到了！」。

不少先前買到加利口罩的民眾，紛紛到藥局退換，一名網友在臉書《口罩現貨資訊專區》發文指出，他的媽媽拿加利的實名制口罩去藥局換，結果信封抽出來一看，竟意外得到中衛的基本款藍色口罩，開心表示：「總算安慰了我今天早上跟下午什麼都搶不到的心」。

不少先前買到加利口罩的民眾，陸續到藥局退換。（圖／摘自口罩現貨資訊專區臉書）

貼文曝光後引起網友暴動，爭相詢問「哪邊的藥局啊？都沒換過中衛的」、「這個真的有安慰到」、「超級安慰被欺騙的心情...」、「我今天也是換到中衛藍色的口罩！開心」。

根據衛福部公告，民眾透過實名制購買到加利科技生產的口罩，即日起至9月11日可直接拿口罩到至健保特約藥局及各縣市衛生所辦理換貨；另外，也可直接至加利科技公司八里工廠換貨，或攜帶發票辦理退款，退貨窗口電話(02)2619-1377。

衛福部公告加利口罩退換貨辦法。（圖／衛福部提供）

(中時新聞網)