為提升國小遊戲場設施品質，教育部將投入21億元經費協助各地方政府進行汰換或改善工程，初步盤點約1900多校受惠，目標2022年8月底前完成。

教育部國教署表示，規畫以公立國小遊戲場未符合規範為主要補助對象，24班以下學校補助90萬元，25至36班學校補助130萬元，37至48班學校補助170萬元，49班以上學校最高補助190萬元。

苗栗縣開礦國小遊戲場改善後。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部國教署指出，校園遊戲場是學童重要的遊戲與活動空間，如遊戲設施間距不足、鋪面變形、厚度不夠、遊具本體脫漆、生鏽、破損、螺絲鬆動等缺失，都可能造成學童受傷，因此必須強化安全標準。

為此，衛生福利部已修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，教育部也在行政院全力支持下將投入21億元經費，協助全國各縣市1900多所國小汰換或改善遊戲場設備。

為協助各直轄市、縣（市）政府加速改善校園遊戲場設施及完成備查，公立國小部分，經行政院7月6日核定以特別統籌分配稅款專案經費支應。根據教育部國教署盤點，遊戲場未符合規範的國小約1900多校，經費需求約21億100萬元。

各直轄市、縣（市）均可依使用年限及現況分級分類，不限於設施汰換更新，也包括設施老舊、生鏽或舖面厚度不足等改善需求，請總務輔導團協助學校辦理，於2022年8月底前完成改善，並依衛福部規定於2023年1月24日前完成備查為目標。

教育部國教署表示，校園遊戲場對孩子的成長非常重要，不僅玩樂功能，也是鍛鍊體能、探索和學習團隊合作的重要場所，尤其國小階段更具有教育重要意涵。未來國教署將加強與各地方政府合作加速汰換更新、改善等作業，讓學童在更優質、安全的遊戲場中學習與成長。

(中時 )