前新北市長朱立倫今日出席國民黨第20屆第4次全代會時受訪表示，民進黨開放了瘦肉精美豬，犧牲國人健康，但卻沒有告訴民眾換來了什麼。國民黨推動食安公投，就是堅持和人民站在一起。

朱立倫說，第一天就已經指出，今天若要開放美豬，執政黨應說明清楚，如果沒有換到東西，或是換來的是虛幻、假象的東西，如此犧牲國人健康又有什麼意義？食安公投最重要的立場就是堅定以民眾健康為出發點。

當被問到92共識是不是過去式，朱立倫表示，最重要的是國民黨要和民眾站在一起，堅持中華民國民主自由的立場，兩岸交往絕對不能被惡意貼上舔共或賣台親中的標籤，國民黨要想辦法走出這樣的困境。

朱立倫指出，國民黨從過去到現在都是堅持黨章的規定，未來要讓國人知道，國民黨是站在台灣人民這邊，特別是現在民眾最關心的是民生、健康、食安的議題，這些都要跟人民站在一起。

當被問到國民黨主席江啟臣是否擺脫不了黨內大老的包袱，朱立倫說，江啟臣這次要把很多立場說清楚是一定的，但不只是靠他一個人，所有人都要一起努力，讓人民知道，國民黨是堅定與站在中華民國民主自由的立場。

媒體提問是否與江啟臣討論過兩岸論述，朱立倫表示，很多議題都討論過，江啟臣的立場和大家立場都是一致的。

(中時 )