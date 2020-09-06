075型兩棲攻擊艦

中方海軍正快馬加鞭，加速完成075型兩棲攻擊艦的最後拼圖。但專家說，它要徹底發揮戰力，可能還需要好幾年。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，解放軍正加強攻台戰力，而075型艦首艦可望明年服役。《現代艦船》雜誌的一篇分析指出，未來在任何對台的軍事行動中，能藉由艦上直升機運兵部署的075艦可能扮演要角。

文章中說，解放軍靠著075艦，能空投部隊登陸台灣東岸，而不是面對大陸的西岸。這樣一來，要瓦解台灣防守就能快得多。

然而，北京軍事觀察員周晨明指出，他認為，由於中方海軍已有071型船塢登陸艦等軍艦，具備充分的運輸能力，因此無論在任何對台的軍事行動中，075艦都只會扮演支援的角色。近4年來，解放軍至少訂購了5艘2.5萬公噸的071型船塢登陸艦，目前正在上海滬東中華造船廠建造。另有3艘071已服役，而第二批則在今年4月交付。

(中時新聞網)