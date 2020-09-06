中央流行疫情指揮中心為因應新冠肺炎疫情，今（9/6）日14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明新增1名境外移入個案及口罩等相關議題。

她拿加利口罩到藥局換 信封抽出一看爽炸：安慰到了

(中時新聞網)

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