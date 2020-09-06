新增1境外移入 指揮中心14：00召開臨時記者會說明 10:072020/09/06 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內新增1例新冠肺炎境外移入病例，指揮中心14：00召開臨時記者會說明。(圖/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心為因應新冠肺炎疫情，今（9/6）日14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明新增1名境外移入個案及口罩等相關議題。 她拿加利口罩到藥局換 信封抽出一看爽炸：安慰到了 (中時新聞網) #境外移入 #指揮中心記者會 #臨時記者會 #莊人祥 #加利口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市就服處現場徵才活動 提供364個工作機會 04:102020/09/06 《旺來報》 急查另1國家隊 口罩進口翻倍 04:102020/09/06 生活新聞 守護生命防治自殺 中國時報獲獎 04:102020/09/06 社會新聞 查法規做圖表 小明爸爸苦盡甘來 04:102020/09/06 兩岸要聞 熱心讓母女搭便車 男返台卻確診新冠「全身插滿12條管線」 10:322020/09/05 政治 混充口罩搶換風波 藍委：即刻取消七日換貨限制 12:162020/09/05 政治 進1片賺1片 混充有套利空間 04:102020/09/05 社會新聞 藍轟限7天換貨不合理 籲取消限制 04:102020/09/06 生活新聞 延續安倍路線 北京也中意 04:102020/09/06 國際大事 加利陸製口罩回收 3縣市換貨進度公布！CDC：將求償 14:142020/09/05 生活 生活熱門新聞 下周起變天 氣象局：連7天全台有雨 - 生活 勞保年金恐大減3成 勞動部三點回應 - 生活 勞保年改若砍月退3成 網哀嚎：把退休的人逼到絕境 - 生活 進口美豬坐月子吃到怎辦？政院發言人回4字網傻眼：神級幹話 - 生活 滿口謊言！加利陸製口罩風暴 他一搜傻眼：兩邊老闆全是林明進 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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