國民黨全代會今天在國父紀念館登場，新北市長侯友宜也特地到場，詢及在黨內聲量高、被視為挑戰明年黨主席的候選人，侯今天強調，做好新北市長是本分，只有做事再做事，沒有其他的想法，他對黨的改革寄予厚望，大家團結一致，面對民意要聽進去，才能接地氣，改變自己勇敢往前走。

去年無法出席全代會的新北市長侯友宜，上午9點半抵達國父紀念館與會，侯說，今年還是很忙碌，在主席致詞後還有其他行程，「一切以市政為優先」，但因為對黨的改革寄予厚望，期盼團結一致，要聆聽民意接地氣，改變自己勇敢往前走。

蔡政府明年開放含瘦肉精美豬、美牛進口，引起輿論譁然，國民黨主席江啟臣將在今天發動食安公投，中午邀集縣市首長、立委、正副議長等共同呼籲全民連署。

對此，侯友宜說，對美豬輸台，堅持零檢出，既然政府執意進口美豬，國人又有很多憂慮，擔憂吃到美豬影響身體健康，尤其政府此次開放，倉促進行健康風險評估又沒有完整公布，民眾仍有疑慮，我們只有嚴格把關。

侯友宜強調，民眾希望不要讓瘦肉精輸台，期盼零檢出的聲音，藉著全國民眾表達意見，反映此聲音也不是壞事，所以我會支持。他指出，「政府既然做決定，民眾有聲音可判斷作法對或不對，就交給全民表達意見」。

侯友宜指出，未來除了地方和中央政府要共同攜手做好嚴格把關外，相信民眾很清楚，「最好不要進來，既然要進來，那就不要吃，要吃無法分辨，政府就要顧好，共同為國人健康拼命」。

(中時 )