中信兄弟今（6）日與富邦悍將在台中洲際球場展開3連戰最後一場，前兩戰象隊皆勝，今天決定推出本土投手魏碩成先發，迎戰富邦洋投索沙，希望他能小兵立大功。

索沙戰績8勝4敗、自責分率4.00，對戰中信兄弟8場皆為先發，戰績4勝1敗，面對猛象打線頗有心得，自責分率僅2.29、被打擊率2成40。7月10日索沙對戰中信繳出本季個人首場完投勝，先發9局有7支安打，含1發全壘打，即許基宏的3分炮，展現一下的壓制力。最近一次對戰則是8月30日，投8局失2分（1分自責分），被敲5支安打，無關勝敗。

至於魏碩成今年下半季才登上一軍，目前出賽3場，戰績1勝1敗、自責分率4.82。生涯初登板是擔任中繼任務，對統一獅投1局無失分。一軍首度先發同樣是對獅隊，投5局失2分（1自責分），送出3次三振、4次保送，奪下職棒生涯首勝。

8月29日魏碩成先發對戰富邦悍將，用球數85球，投3.1局退場，被敲4支安打，含林哲瑄1發陽春彈，送出4次四壞球和3次觸身球；今日雙方再度交手，魏碩成控球能否回穩是關鍵。

(中時 )