去年台灣經歷猶如「全民嫁女兒」的大喜事，「第一名模」林志玲在爸媽的家鄉台南辦婚禮，閃嫁天團「放浪兄弟」團員AKIRA，難得外界幾乎一致祝福，直呼感動，之後也很關心志玲姊姊何時當媽媽？上週AKIRA受邀來台開球，接受訪談時，親口吐露了「生子計劃」。

AKIRA上週受邀來台擔任開球嘉賓，林志玲「愛相隨」也到場支持，兩人結婚1年多，感情很是恩愛，而外傳林志玲2014年已凍卵9顆，隨著找到人生的伴侶，當媽媽的心願更加強烈，AKIRA接受《自由時報》專訪，回應了求子一事，表示孩子是上天給的禮物，因此從不給愛妻跟自己壓力，相當體貼。

AKIRA在生子計劃方面，展現一貫寵妻的作風，直言孩子是上天給的禮物，「至於何時有，甚至沒有都沒關係」，最重要的是兩個人感到幸福，並不會給強求而有壓力，而結婚1年多，他笑稱自己像個小學生，「好像剛上小學1年級一樣，很多事情都在學習」，未來也會繼續為了「好丈夫」這個角色努力。

而因為疫情關係，放浪兄弟家族今年已取消了百餘場演出，讓300多萬粉絲無法看到現場演出，這讓AKIRA很擔心，但也因為這樣，讓他有跟老婆多了很多相處的時間，透露因此很常下廚，滿足愛妻的胃，笑稱自己做菜都憑感覺，「應該不難吃吧」，不過最近發現了難題，就是炸物很難，「尤其炸豬排」，「國民女婿」的煩惱相當樸實可愛。

(中時新聞網)