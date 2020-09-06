蔡政府明年開放美豬、美牛進口，衛福部訂出美豬萊克多巴胺標準，台北市長柯文哲6日直言，台灣豬市價和美豬價差15元，最後就是窮人會買。

柯文哲今早出席自由車城市盃繞圈賽活動，被問到美豬萊克多巴胺殘留容許量。

柯指出，這要討論數據，1公斤的美豬價格30元，台灣1公斤豬肉是60元，相差30元，若再加上運費，美豬與台灣豬市價每公斤約可差到15元，他直言，「最後誰會買？就是窮人。」

(中時 )