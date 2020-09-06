美豬開放進口 柯P：最後誰會買？就是窮人 10:292020/09/06 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡政府明年開放美豬、美牛進口，衛福部訂出美豬萊克多巴胺標準，台北市長柯文哲6日直言，台灣豬市價和美豬價差15元，最後就是窮人會買。 柯文哲今早出席自由車城市盃繞圈賽活動，被問到美豬萊克多巴胺殘留容許量。 柯指出，這要討論數據，1公斤的美豬價格30元，台灣1公斤豬肉是60元，相差30元，若再加上運費，美豬與台灣豬市價每公斤約可差到15元，他直言，「最後誰會買？就是窮人。」 (中時 ) #萊克多巴胺 #美豬 #窮人 #柯文哲 #市價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豬協周三北上商議 當豬農後盾 04:102020/09/06 生活新聞 嘉市臨時會議案審查 牽動府會關係 04:102020/09/06 地方新聞 新聞剪影－國貿局長江文若 具貓奴特質的經貿尖兵 04:102020/09/06 專題周報 從國家隊口罩混陸貨揭穿開放美豬牛危機 孫大千轟政府：可笑 09:412020/09/06 政治 標產地 賣場超市速食業樂意配合 04:102020/09/06 生活新聞 進口美豬坐月子吃到怎辦？政院發言人回4字網傻眼：神級幹話 00:202020/09/06 生活 消基會酸口罩都能調包 不排除發起拒吃 04:102020/09/06 生活新聞 新聞透視》全豬開放到底 談什麼嚴格標準 04:102020/09/06 生活新聞 迴避監督民進黨擬延後立院開議 04:102020/09/06 生活新聞 衛福部：明年起強制標示豬產地 04:102020/09/06 財經要聞 政治熱門新聞 陳時中跟加利老闆說「這一句」 沈富雄：有很大語病 - 政治 震撼彈 國民黨市黨部證實：蔣萬安確定要選2022台北市長 - 政治 李四川心碎了？網：韓國瑜走後高雄路平被搞成這樣 - 政治 說好的抵制？挺港警的《花木蘭》台北單日票房估第二 網友大崩潰 - 政治 加利老闆從政必掀旋風？網驚：撼動綠營4大天王的霸氣男人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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