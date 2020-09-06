行政院於本月2日公布新版護照封面，除了將「Taiwan」字樣放大，並把「Republic of China」縮小，改環繞於國徽外圍，國徽則維持原本設計。讓基進黨立委陳柏惟在臉書發文表示不滿，他認為保留現有國徽他不認可，並說道國徽並不一定要放置在護照上；社民黨台北市議員苗博雅也提出不修國徽就請國民黨改黨徽，使得國徽是否要更改的議題浮上檯面。前總統陳水扁則在臉書指出，台北市的市徽也改了幾次，國徽爭議應該也能如此。

前總統陳水扁今（6）日於臉書粉專《陳水扁新勇哥物語》發文表示，過去他有感於台北市要擠身國際大都會，市徽必須要拿得出去，1981年（民國70年）的市徽市旗梅花外型太過政治化；而中圓形紅色陽文顯示「北」；白色則顯示「市」，未免封建。本於民主、多元、包容、國際及永續理念，於1996年（民國85年），他擔任台北市長時，透過公開徵選，徵選出由「張維懿」設計的新市徽市旗。

前總統陳水扁於臉書粉專，他舉了北市的例子，讓市徽成功改變，他認為國徽國旗如照此方式，也能進行變更。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）

新市徽市旗以紅、黃、綠及藍，飛墨出「北」字市徽，展現台北市熱情、溫暖、友善、自由及和平健康之旺盛生命力，說明台北市在文化、環保、科技的創新與堅持，並在國際化與本土化兼容並蓄，呈現多元文化的豐富精神。

他補充說道，當時TAIPEI市徽市旗，礙於少數執政，只能以府徽名義使用，與原來的市旗同掛在市府大樓旗桿。直到2010年正式修法將府徽變為市徽，府徽衍生旗訂為市旗。他提到，經歷3位市長，前後14年，市徽市旗改了，國徽國旗爭議應該也能（這樣做）吧？！

(中時新聞網)