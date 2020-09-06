2020是抗戰勝利75週年。藍委陳以信表示，今天有一個重要紀念日也是不該遭到遺忘，那就是1945的今天，日本於二戰期間設於台灣所有戰俘營，全都正式關閉，這場發生在台灣的人道奇蹟，不該被台灣人民遺忘。

陳以信今在臉書表示，今年是抗戰勝利75週年，有各種紀念日，但有一個重要紀念日，大家可能都沒注意到。1945年9月6日那天，日本於二戰期間設於台灣所有戰俘營，全部正式關閉，共有1,281名盟軍戰俘被送回國。75年前發生在台灣的這場人道奇蹟，不該被人遺忘。

陳以信指出，二戰期間，日本在菲律賓、馬來亞、新加坡與印尼戰場上，俘虜為數眾多的美國、英國與荷蘭戰俘，為此特別在台灣設置16處戰俘營，前後關押四千三百餘人。由於日軍崇尚武士道，認為投降是軍人的奇恥大辱，因此對待盟軍戰俘的態度十分惡劣。戰俘被當奴工看待，每日糧食稀少，幾無醫療服務，甚至經常遭到無端毆打或殺害，這是二戰台灣史中最為黑暗的一頁。

陳以信點出，曾被關在台灣盟軍重要人物，包括駐菲律賓美軍上將司令溫萊特（Jonathan M. Wainwright）、英軍駐馬來亞司令部中將司令白思華（Arthur Percival）還有香港總督楊慕琦爵士（Sir Mark Young），部分盟軍將領，後來又被移到日軍控制下的東北繼續關押。

陳以信補充，1945年8月15日日本宣佈投降，關押台灣的盟軍戰俘們終於迎來自由。美國海軍第77.1特遣支隊和英國皇家海軍第111.3支隊，分別抵達台灣接出盟軍戰俘，到9月6日為止，共有1,281名盟軍戰俘被接出，台灣16處戰俘營全部關閉。戰後至今，台灣戰俘紀念協會都會在金瓜石盟軍戰俘紀念公園舉辦紀念，向當年在台灣蒙難盟軍將士們致敬！

(中時新聞網)