中國時報今年獲得2020自殺防治「優質報導獎」，台灣自殺防治學會表示，該獎項以世界衛生組織提供媒體從業人員的指引為依據，經評比國內四大報整年的報導後，認為中國時報對自殺防治指引的遵從度最高，因此獲獎。

台灣自殺防治學會今天與衛福部召開「同心協力防自殺，防疫心生活」記者會，由甫上任的衛福部次長李麗芬進行頒獎，本報則由教科文組主任魏怡嘉領獎，台灣自殺防治學會指出，過去一年，中國時報關於自殺的報導，包括社會新聞、自殺防治相關新聞等，在處理的過程中，自殺防治指引的達成率均相當高。

世衛組織2000年在《自殺預防：給媒體從業人員的指引》中，提出自殺報導的「六不六要」。「六不」包括1不要刊登照片或自殺遺書、2不要報導自殺方式的細節、3不要簡化自殺的原因、4不要將自殺光榮化或聳動化、5不要使用宗教或文化的刻板印象來解讀、6不要過度責備。

「六要」，則是1報導事件時，與醫療衛生專家密切討論、2提到自殺時，用「自殺身亡」不要用「自殺成功」這樣的字眼、3只報導相關資訊，且刊登在內頁而非頭版、4凸顯不用自殺的其他解決方法、5提供與自殺防治有關的求助專線與社區資源、6報導危險指標及可能的警訊徵兆。

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(中時 )