勞保局在臉書上貼文澄清，勞保年金改革仍在研議中。（圖擷自勞保局臉書）

勞保年改傳出擬調降所得替代率，老年給付的退休金可能大砍3成，勞動部昨（5）日發聲明澄清，從未朝大幅調整的方向研議。對於政府的說法，勞工們大多表示不相信，「定案再來抗議就沒救了」。有人則嗆問，「勞工是總統心中最軟的一塊，這個謠言你們啥時才要好好澄清？」

勞退基金入不敷出，再不改革就會破產。勞動部長許銘春曾公開說過，不惜丟烏紗帽也要改革。近日勞保年改傳出月退恐溯及既往、所得替代率從1.55％降到1.3％，此調整幅度引發退休或將退休者惶恐。但勞動部昨發聲明澄清，從未朝大幅調整的方向研議，勞保年改方案仍未定案，一定會兼顧勞工退休生活。

勞保局日前也在臉書上貼文說，適用對象與調整面向連動，整體審慎評估中，尚本定案。強調調整方案研議後，會與外界溝通說明，請大家放心。不過，底下網友卻幾乎一面倒不相信政府。

網友痛批，「每次辯說『尚未定案』，但每次定案再來抗議就沒救了。剛就職就開始大刀砍民眾，速戰速決，反正下次選舉還要三年多，到時民眾早就忘了痛。」還有人說，「瘦肉精美豬開放有溝通嗎？溝通只是個笑話……說明就是來硬上……」、「所以勞工是總統心中最軟的一塊，這個謠言你們啥時才要好好澄清」。

也有人質疑政府慣有的政策操作手法，「不查年金貪汙，放風聲砍年金，讓未退休者和退休者先鬥一鬥帶風向。」心有同感的勞工也說，「先利用勞工打軍公教；再利用年輕勞工打老年勞工，政府高層有改嗎？有~~才怪」、「什麼謠言澄清，不是評估中？研議中？這不是進行式嗎？一個勞工年資40幾年才領多少還要砍。一點都不放心，好嗎？」

(中時新聞網)