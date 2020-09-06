中國時報今年獲得2020自殺防治「優質報導獎」，台灣自殺防治學會表示，該獎項以世界衛生組織提供媒體從業人員的指引為依據，經評比國內四大報整年的報導後，認為中國時報對自殺防治指引的遵從度最高，因此獲獎。

台灣自殺防治學會今天與衛福部召開「同心協力防自殺，防疫心生活」記者會，由甫上任的衛福部次長李麗芬進行頒獎，本報則由教科文組主任魏怡嘉領獎，台灣自殺防治學會指出，過去一年，中國時報關於自殺的報導，包括社會新聞、自殺防治相關新聞等，在處理的過程中，自殺防治指引的達成率均相當高。

魏怡嘉會後受訪時表示，很榮幸受到自殺防治學會的肯定，自李麗芬次長手上接過這個獎，中國時報善盡社會的責任又更重了。

國人自殺死亡率在各方的努力之下，近年持續下降。根據衛福部統計，去年有3864人自殺，較前一年少1人，而在各年齡層當中，15至19歲及20至24歲年輕族群自殺率近年不斷攀升，其中15至19歲年齡層，自2014年以來已連續6年自殺人數持續升高，由當年每十萬人口2.3人一路增加到去年每十萬人口6.2人，20至24歲族群更高達11.5人。

年輕族群，尤其15至19歲這個族群，處於國、高中階段，面臨課業、學校同儕、家庭及感情等各方問題，現在又有網路因素更加複雜，臨床觀察發現，這個年紀也是憂鬱症好發的階段。需要各方更大的關注及支持。

世衛組織2000年在《自殺預防：給媒體從業人員的指引》中，提出自殺報導的「六不六要」。「六不」包括1不要刊登照片或自殺遺書、2不要報導自殺方式的細節、3不要簡化自殺的原因、4不要將自殺光榮化或聳動化、5不要使用宗教或文化的刻板印象來解讀、6不要過度責備。

「六要」，則是1報導事件時，與醫療衛生專家密切討論、2提到自殺時，用「自殺身亡」不要用「自殺成功」這樣的字眼、3只報導相關資訊，且刊登在內頁而非頭版、4凸顯不用自殺的其他解決方法、5提供與自殺防治有關的求助專線與社區資源、6報導危險指標及可能的警訊徵兆。

中國時報未來會持續秉持「六不要」、「六要」的原則，繼續努力做好媒體的角色，跟大家一起守護國人。

※中時新聞網提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時 )