桃園市47歲吳姓男子去年5月和何姓妻子因是否再度離婚、房子歸屬發生爭執，吳男氣憤之下，勒頸導致妻子昏迷，送醫後不治。一審依殺人罪判吳13年徒刑，吳上訴後，高院改依傷害致死罪判吳9年，另諭知吳50萬元交保，限制出境。

判決指出，吳姓男子2009年和何姓妻子協議離婚，因吳再娶，去年妻子4月打官司，以2名證人是他們自行刻印所蓋、代簽，確定2人婚姻關係存在，去年5月3日吳男就和妻子同居。

5月5日吳男在睡覺時，妻子又與吳男因為離婚、房產歸屬等問題發生爭吵。吳男供稱，因為需要休息，但妻子不斷用腳踢他，才會想要壓制她。妻子遭勒頸後昏迷，吳男倒頭就睡，醒來發現妻子仍倒在地上，趕緊送醫仍不治。

一審認為，吳男未與妻子理性溝通，僅因為夫妻間的衝突，就萌生殺害被害人的想法，不顧曾經和被害人是結縭的配偶關係，造成家屬，還有1名未成年的子女無可彌補的傷働，依殺人罪判決13年有期徒刑。

吳上訴後，高院認為吳是傷害施壓何女頸部時，一時失重，屬傷害犯意，改依傷害致死罪判吳徒刑9年。可上訴。

(中時 )