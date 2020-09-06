香港經濟近來受新冠疫情重創，大多產業都受到了程度不一的影響，不過在金融業卻出現逆勢搶人的奇景。而造成這種現象的主因，有外媒報導指出與《香港國安法》的通過有密切關聯。

《路透》報導指出，有部分香港銀行業人士、律師與獵人頭公司表示，國際資產管理公司及亞洲銀行正加快招攬「合規部」人員，另有金融機構對現有員工進行培訓，以及購買新的技術以解決因香港社會出現不穩，和解決新冠肺炎疫情等因素所導致出現人才匱乏情況。

根據香港依家獵人頭公司統計，過去幾個月內，香港企業對合規人員需求向增加三成。因受陸美雙方相互作出的制裁升溫，在過去3個月資產管理業者對從事監管合規的律師需求大幅上升。

《路透》報導中亦提到，一位不具名的銀行家表示，曾向銀行的合規部門提交一份與受制裁官員的個人及生意名單，並表示在情況下，將暫時停止相關人士賬戶，又或者多聘用5名處理制裁事宜的專家，以進行合適的審核。

而有消息指出，香港四大內銀中，有至少2家至積極物色合規專才。

(中時 )