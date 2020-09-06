彰化市中興路彰基七期大樓工地，施作連續壁工程，上個月才陷落黑龍潭，5日深夜4度再陷落，地下水不斷上升，還傳出有工人摔落受困，工地負責人漏夜緊急用混凝土漿將洞回填，但附近住戶都嚇得睡不著，就怕地基整崩了，彰化市公所和縣府已緊急要求停止施工。

附近住戶指出， 8月6日才因為工程施工，陷落深不見底，長約1公尺，寬約120公分的大窟窿，外牆也龜裂，彰基工地負責人緊急用混凝土漿將洞回填，指出是地下水位上升，已經做好改善。

彰化市中興路彰基七期大樓工地，施作連續連壁工程，上個月才陷落黑龍潭，5日深夜4度再陷落，地下水不斷上升。（李寶銀提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中興路彰基七期大樓工地，施作連續連壁工程，上個月才陷落黑龍潭，5日深夜4度再陷落，地下水不斷上升。（李寶銀提供／吳敏菁彰化傳真）

沒想到工程持續施作，深夜又再塌陷，地下水不斷湧出，塌陷地面積更擴大，附近住戶的都震驚了，深怕之前新北市的塌陷意外再發生，一夜睡不著，議員溫芝樺、吳韋達與李寶銀和彰化市長林世賢都緊急在第一時間趕赴縣了解解。

彰化市中興路彰基七期大樓工地，施作連續連壁工程，上個月才陷落黑龍潭，5日深夜4度再陷落，地下水不斷上升。（李寶銀提供／吳敏菁彰化傳真）

林世賢與縣府、工程單位協商初步達成以下共識：

一、施工單位緊急搶修用混泥土填補大坑洞。

二、安置受影響的住戶。

三、請公正第三單位結構技師、建築師公會評估如有安全疑慮，監督單位彰化縣政府建設處因下令暫停施工。

(中時 )