男演員王耀慶以電視劇《太陽花》走紅，演技精湛的王耀慶，自2011年把演藝重心轉往大陸，近年靠著電視劇《我是杜拉拉》、《好先生》在大陸娛樂圈闖出一片天，王耀慶身價也跟著翻漲，甚至傳出光片酬就達台幣1.4億，相當風光，不過王耀慶近日卻因穿著超短褲登上陸綜，秀出一雙白嫩長腿而引發熱議。

王耀慶是著名的演技派演員，他近年把演藝重心轉往大陸發展。（圖／本報系資料照片）

王耀慶近期加入真人秀《元氣滿滿的哥哥》，與吳奇隆、胡軍等人組隊玩遊戲，而在節目曝光的片段中，王耀慶卻是穿著超短褲登場，王耀慶還介紹自己的穿搭是「商務結合休閒」，他指著白襯衫說是商務風、短到不行的褲子則是休閒，王耀慶就大方在節目玩起下衣失蹤。

王耀慶辣露大腿跟，褲子短到讓胡軍哭笑不得說：「你這也太休閒了，掀開被子就出來了」，網友看了都被王耀慶超狂舉動給逗樂，紛紛留言直呼：「商務休閒內褲」、「這根本內褲」、「我還以為王耀慶老師穿了個內褲就出來了」、「太性感了」。

截至發稿前，微博還以「王耀慶的休閒短褲未免也太短了」登上熱搜榜冠軍，可見話題超夯，其實王耀慶早已赴陸打拼多年，作品橫跨大小螢幕，成績風光，日前還傳出王耀慶身價已翻漲好幾倍、片酬至少有1.4億台幣，而王耀慶的精湛演技也被影視圈給予高評價，而擁「國民舅舅」、「職場男神」的美名。

(中時新聞網)