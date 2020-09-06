曾獲得第21屆金曲獎最佳專輯的本土樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能，昨（5）日晚間表演到一半，疑因心肌梗塞昏倒在地，送醫搶救後仍宣告不治，享年50歲。台灣基進黨立委陳柏惟得知消息後表示，「多希望這不是真的」，憶起過去嚴詠能為力挺他，自砍演出酬勞，也哀痛向嚴詠能道別。

陳柏惟在臉書指出，第一場脫口秀，首個表演嘉賓就是打狗亂歌團，這對當時聲勢不被看好的他來說，相挺別具意義，因為經費拮据，嚴詠能先生悄悄自砍演出費用，雖幕僚多次勸拒，但詠能仍在演出後，硬是把一半的酬勞又塞回他們手裡，只留下一句「基進加油！柏惟當選！」

對於嚴詠能驟逝，團隊的難過無法訴說，陳柏惟表示，在這條路上我們痛失了如此真誠的夥伴，更再也聽不到詠能渾然天成的表演，並喊話道別「我和團隊，會記得你說的那句話，不辜負你的期望，堅定走下去。詠能，晚安。」

打狗亂歌團5日到萬丹大憲宮參加藝術宅急便活動，中場休息來賓上台致詞，嚴詠能突在台上昏倒，現場工作人員連忙用電擊急救，救護車趕到後將他送往國軍醫院屏東分院，但搶救無效，於晚上10時許宣告不治。

(中時新聞網)