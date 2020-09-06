台中市西屯區黎明路三段同心停車場內住家向市議員林祈烽、立委張廖萬堅等陳情，指建商當初蓋房子時對外留有一條既成巷道供民眾通行，但市府規劃停車場並委外經營後道路卻不見，民眾擔心萬一有救災需求時，該怎麼辦？交通局表示，將申請地政局鑑界確認範圍後，調整停車場出入口並留設通路。

林祈烽指出，同心停車場位於西屯區黎明路三段220巷口，為市府交通局委外經營的一處公有停車場址。他接獲住在同心停車內的居民陳情，指稱他們的房子早在民國70年初就已經蓋好完工，當時住家大門外並沒有設停車場，也有一條道路可供通行。

林祈峰說，市府先前將該處空地規劃做停車場後，原本的既成道路卻同時併入停車場內。交通局把停車場委外經營，業者在停車場入口處設有柵欄管控車輛進出，雖然業者都有免費提供磁卡供住戶進出，但民眾擔心萬一有火災或需要救護的事件發生，消防車和救護車根本就無法進出停車場。

林祈烽邀集市府建設局、都發局和交通局停管處等一同會勘，發現民眾的住家早在民國69年就有市府核發的建照在案，都發局資料也顯示，有爭議的既成巷道都有套繪資料；他要求交通局應顧及居民的通行權利把「既成巷道」儘快還給居民。

交通局強調，將申請地政局派員鑑界確認範圍後，調整停車場出入口並留設通路，如有涉及停車場改善工項，將由停管處派工施作；至於業者經營權利，因涉及柵欄機拆遷及停車格數改變等問題，將與業者協調折減權利金，保障業者的權益。

(中時 )