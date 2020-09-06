前總統馬英九 (趙婉淳攝)

前總統馬英九今日出席國民黨第20屆第4次全代會時受訪表示，大陸在1949年就宣布中華民國已經消滅，所以現在是用92共識這種婉轉的方式，接受當前中華民國存在事實。

馬英九說，92共識的內涵本來就是一中各表，當中的「一中」就是指中華民國，完全符合憲法規定。

馬英九指出，很多時候年輕人不了解，到底92共識是幹嘛的。你若問年輕人贊不贊成，大陸應該正視中華民國的存在，多數都是贊成的。但要怎麼做呢，要大陸開個記者會宣布嗎？不可能的。一中各表就是個婉轉的方式，接受中華民國存在的事實。

馬英九說，大陸在1949年就宣布，中華民國已經消滅了，也不可能再回頭了。但若用現在這種方式，雙方和平相處，使得台海不會發生戰爭。

當被問到國民黨主席江啟臣是否扛不住黨內大老壓力，所以日前「92共識是過去式」才縮回去嗎。馬英九連說2次「不是」並表示，江啟臣本來就了解，在跟各方溝通後，江啟臣也認為，堅持92共識、一中各表，和目前國民黨及中華民國的方向完全沒有違背。

(中時 )