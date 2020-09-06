創世苗栗院今年受疫情影響，募資狀況衰退，導致照護物資嚴重缺乏，頭份夏威夷扶輪社5日並偕同社友、地方鄉親，從頭份徒步17.5公里到苗栗，親手將超過10萬元的愛心物資捐給創世苗栗院，實踐「一步一腳印」走路做公益。

創世苗栗院指出，頭份夏威夷扶輪社長張家榮長期熱心公益，關懷弱勢族群，日前得知創世苗栗院正在募集植物人照護物資，並走路做公益，捐贈創世苗栗院豐厚物資。

頭份夏威夷扶輪社走路做公益，將超過10萬元的愛心物資捐給創世苗栗院。（創世苗栗院提供／何冠嫻苗栗傳真）

張家榮表示，2020扶輪的年度主題是「打開機會」，宗旨在於幫助更多弱勢，得知創世苗栗院今年因疫情關係，照護物資缺乏，於是召集社友們一同捐贈愛心物資，略盡棉薄之力。

此外，3501地區總監吳得坤、前總監陳全雄及中壢東山扶輪社、頭份扶輪社、創世紀扶輪社、頭份東方扶輪社、苗栗東北扶輪社、頭份中區扶輪社、養生博斯會、苗栗縣卓爾會、桃園福泉扶輪社、易而善奶粉公司也響應支持。

創世苗栗院長陳綠蓉指出，在地鄉親一直以來給予創世苗栗院大力支持，今年因疫情影響，募資狀況較往年衰退，但植物人服務不能停，盼鄉親一同共襄善舉，幫助弱勢植物人家庭。

創世苗栗院說明，每位植物人每日需消耗10片尿布，自9至12月仍需8萬7千多片尿布，邀請民眾一起「集10行善」，每天存下10塊錢銅板，等同一片尿布，每月小額捐贈，便能持續不間斷的幫助植物人，給植物人乾淨舒爽的每一天。

(中時 )