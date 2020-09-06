台中市府為提升水產品競爭力，5日與台中區漁會舉辦「水產品生產追溯制度教育訓練課程」，講解「活締」、「血拔」及「神經絞」漁獲處理技法，使魚肉質地維持新鮮「現撈」狀態，也是歐美推崇人道處理方式。

昨日活動由台中一支釣漁船協會提供活體教材作為操作示範，共有30位學員參與，邀請社團法人台灣永續鱻漁發展協會理事長白尚儒講解，協會總幹事王耀進表示，感謝市府照顧漁民，舉辦課程幫助漁民拓展新知。

農業局指出，活締屬日本外來語「活け締め」，字義為「將活物生命給封存起來」，是日本漁師傳統漁獲處理方式，也就是看準魚腦位置後，以銳器快速破壞使魚隻瞬間腦死，再藉由後續放血行為減少體內殘留血塊（血拔），使魚肉色澤更澄澈透亮，能減少烹飪及食用時浮渣與雜味。

此外，透過神經絞處理，能避免脊髓仍然活躍而導致能量消耗，使魚肉質地在數日都維持新鮮狀態。更值得一提的是，相較於傳統的自然窒息或凍藏等方法，活締是這幾年受到歐美推崇的人道處理方式。

農業局表示，在執行食安五環政策漁業指標方面，今年輔導40位一支釣漁業漁民加入溯源及標示制度，該漁業別漁獲組成主要有鮨科、鰺科、中型鯖科及鯛科等高經濟價值魚類，爲區隔消費市場，透過講習導入正確的水產品保鮮方式，有助提升台中市水產品競爭力。

(中時 )