美國總統川普被爆出譏笑在一次世界大戰中陣亡的美軍是「魯蛇」、「笨蛋」，甚至不願弔唁陣亡美軍，福斯新聞（Fox News）記者後續也引述消息來源證實川普曾用「笨蛋」一詞形容越戰美軍，搞得川普非常火大，在推特嗆聲，要福斯開除記者。

美國總統川普被爆料，2018年11月訪問法國時，私底下譏笑在一次世界大戰中陣亡的美軍士兵是「魯蛇」、「笨蛋」。

福斯新聞記者葛里芬證實，2名消息人士告訴她，川普私底下曾稱參與越戰的美軍是笨蛋。

法新社報導，美國《大西洋月刊》（The Atlantic）3日披露，川普2018年11月訪問法國時，曾稱在一次世界大戰中陣亡的美國士兵是「魯蛇」和「笨蛋」，甚至不願造訪位在巴黎近郊的艾納-馬恩美國公墓（Aisne-Marne American Cemetery），該公墓葬有許多一次世界大戰陣亡美軍，當時官方提供的說法是天候不佳，因此取消前往公墓弔唁的行程。

川普貶低陣亡美軍的報導引起軒然大波，不過4日福斯新聞國安記者葛里芬（Jennifer Griffin）在推特透露，2名川普政府前官員向她證實，川普當時「並不想」去向陣亡美軍致敬，暗示天候不佳並非行程取消主因。

Two former sr Trump admin officials confirm .@JeffreyGoldberg reporting that President Trump disparaged veterans and did not want to drive to honor American war dead at Aisne-Marne Cemetery outside Paris. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 4, 2020

一名匿名官員也告訴葛里芬，川普曾用「笨蛋」一詞來詆毀參與越戰的美軍，當總統談到越戰時，他說「這是個蠢戰爭」，「任何參與的人都是笨蛋。」這名前官員還評論，「這是總統性格上的缺陷，他無法理解為何有人要為國家捐軀，這不值得。」

This former official heard the President say about American veterans: "What's in it for them? They don't make any money." Source: "It was a character flaw of the President. He could not understand why someone would die for their country, not worth it." — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 4, 2020

針對葛里芬的爆料，川普大動肝火，5日在推特砲轟葛里芬沒有向白宮求證，要求福斯新聞開除她。自《大西洋月刊》3日刊出報導以來，川普連日來怒斥是「假新聞」。

Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020

不過美國富比世（Forbes）雜誌網站報導，葛里芬昨（5）日接受福斯新聞頻道「Cavuto Live」節目專訪時為自己的報導辯護，她說消息來源並沒有向她匿名，她懷疑川普也知道他們的身分，「我可以告訴你，我的消息來源是無可挑剔的。」

在葛里芬發布推文後，好幾名福斯新聞記者也在推特發文聲援她，稱讚她是大家都嚮往成為的記者，有勇氣、智慧、道德感且公平，共和黨國會議員金辛格（Adam Kinzinger）也讚許她「公平且無所畏懼」。

(中時新聞網)