有意參選2022台北市長的國民黨革實院長羅智強，最近才結束環島公投宣講，卻傳出8月20日舉辦的革實院活動，地方黨部動員議員、里長、黨代表，唯獨跳過立委，被懷疑在卡蔣萬安。對此，台北市議員游淑慧表示，她常說國民黨過去有三痛，但卻忘了三痛以外，還有一個最痛的是「同志互打、背後冷箭」！

有藍營民代爆料，8月20日晚間辦的革實院活動，前晚市黨部緊急聯繫北市議員，每區要動員5位黨籍里長還有黨代表出席，卻沒邀北市立委來參加。此外，此舉也被懷疑是刻意「卡蔣」，並利用黨辦活動，違反黨務中立。對此，羅智強批評，這位匿名的「藍營民代」，三番兩次抹黑挑撥，「我當院長不支薪還捐八十萬，他要黑，我幫財務困難的國民黨募款，他要黑，我辦野台為國民黨理念辯護，他要黑，我辦公投宣講捍衛人民權利，他也要黑」。

游淑慧則在臉書表示，市黨部主委陪著蔣萬安跨區展開聯誼熟悉之行腳，OK的。市黨部主委發動地方基層一起來支持羅智強目前在負責的公投案連署，也OK的。行政中立不是「兩不相幫、袖手旁觀」，而是一心公正為黨、盡力協助黨籍同志。她認為，連誰跟誰開記者會這種事都要拿來放話，「也真是讓我驚艷了」。她諷刺，監督民進黨的功力有這麼高，何愁沒戰鬥力。

游淑慧提及，有許多黨內資深前輩跟她說，2022年黨內初選有人要「超前出刀」了。但對游來說，2022市長初選明明仍是非常遙遠的事情，她不能明白這種皇帝不急、急死太監的心態與瞎砍。還加碼去影射市黨部主委和主席不中立，就真的夠了，讓人懷疑動機目標是打羅，還是要一石二鳥，項公舞劍、意在黨中央。

游淑慧感嘆表示，她常說國民黨過去有三痛，包括一、只會打順風選舉。二、逆風情勢時一籌莫展。三、最慘的則是「贏贏選到輸」。但她忘了三痛以外，還有一個最痛的是「同志互打、背後冷箭」！

(中時新聞網)